У ДТП загинули двоє чоловіків.

В Італії біля міста Варезе на півночі країни, сталося ДТП за участю українців. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як зазначається, аварія сталася ще в неділю, 13 травня, автомобіль Hyundai з невідомих причин вилетів з автомагістралі і перекинувся. У салоні машини перебували водій і четверо пасажирів – усі громадяни України.

В результаті перекидання авто, двоє чоловіків у віці від 35 до 50 років, загинули на місці аварії, ще троє отримали травми, один з них перебуває у важкому стані, оскільки отримав серйозну травму голови.

За попередніми даними, один із загиблих – уродженець Чернівецької області.

Зараз поліція встановлює причини і обставини аварії, у постраждалих взяли аналізи крові на вміст алкоголю, втім, хто саме був за кермом, поки невідомо, так як під час перекидання авто люди могли помінятися місцями.

Окремо повідомляється, що на момент ДТП опадів не було, проте дорога була мокрою після багатоденних дощів.