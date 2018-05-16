З наближенням активної передвиборчої кампанії політпроекти і окремі політики почали зриватися» в ранній старт. Дасть він хороший результат або в підсумку принесе втрати в голосах (так, наприклад, сталося з «Батьківщиною» на парламентських виборах 2014 року) — інше питання. Якщо «гранди» начебто прем’єр-міністра Володимира Гройсмана або глави МВС Арсена Авакова можуть вести кампанію перманентно, залишаючись в информполе постійно, гравці масштабом поменше такої можливості позбавлені. І тим вони помітніші на старті, пишуть Вести.

З 11 квітня почалися мітинги партії «За життя!» Вадима Рабиновича, мета — відставка міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. «Забавно, що особи бабусь і тих, хто їх підганяє (сотників і тисячників), ті ж, що на мітингах проти Гонтарєвої. Якщо їх співвіднесуть, буде смішно, — сказав співрозмовник «Вістей», знайомий із станом справ у партії. — Посередників немає, гроші йдуть безпосередньо (від штабу. — Авт.), але чиї конкретно гроші, невідомо». У Вадима Рабиновича, звичайно, заперечують саму можливість організації проплачених мітингів. Проте коментар «Вістям» вчора так і не дали. Другим помітним політиком, який почав вести в квітні-травні роботу, став Анатолій Гриценко.

ХТО НАВКОЛО

Графік екс-глави Міноборони досить щільний, за декілька тижнів він явно активізувався: отримав ефір у прайм-тайм на провідних каналах, виступив на зустрічі з керівниками бізнес-асоціацій. Посилив і активність у «Фейсбуці»: розповів, що в war-room (військова кімната. — Авт.) на Банковій замишляють недопуск до виборів, нібито накопав компромат: «спочатку висунутий підозри, пригрозять в’язницею кільком моїм підлеглим 12-13-річної давності, змусять оббрехати мене. Наступний етап — підозра, затримання, арешт та вирок», — написав Гриценко.

Куди більш помітна його кампанія по консолідації невеликих політсил, які втратили спонсорів або випали з великої політики після відходу їх лідерів. Про синхронізації діяльності з Гриценко заявили лідер Європейської партії Микола Катеринчук і лідер політсили «Альтернатива» Єгор Фірсов (останній був близький до екс-шефа СБУ Валентину Наливайченку, але незабаром, після того як той втратив посаду, був позбавлений депутатського значка по імперативному мандату). За словами самого Гриценка, в якості перспективних він розглядає й такі партії, як «Рух нових сил» (про нього все менше чути після вигнання Михайла Саакашвілі з України), «Демальянс», «Самопоміч», яка опинилася в кризі після сміттєвого скандалу, «Народний контроль» Дмитра Добродомова і «Хвиля» Віктора Чумака. «Багато змирилися з тим, що вибирати доведеться між Порошенком і Тимошенко. Або того гірше — між Порошенком і Рабиновичем. Але я переконаний, що це не так, — пояснив вибір Єгор Фірсов. — Сьогодні є шанс просунути в другий тур третю силу, запропонувати альтернативу — головне, не загрузнути в нескінченних суперечках про те, кого підтримувати і не розбитися знову на безліч маленьких груп».

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ РАННІЙ СТАРТ

В новизні проекту «Гриценко», звісно, є сумніви: по-перше, він вже брав участь у двох президентських кампаніях, по-друге, в публічній політиці він з кінця 90-х. З точки зору можливостей, політтехнолог Андрій Золотарьов скептично оцінює перспективи. «Цифри хороші, але Гриценко не даремно колись назвав себе «першим непрохідним»: маючи хороші шанси у міжвиборчий період, в силу відсутності сильної політичної машини, команди, на виборах Гриценко ситуацію не витримує».

Чи провокативні біл-борди «Перший непрохідний», установлені штабом Гриценко перед виборами-2010, визначальними і в цей раз? «Фальстарт, або ранній початок, — поняття досить тонке: виборча кампанія починається фактично з закінчення попередніх виборів, — сказав «Вістям» політтехнолог Олег Постернак. — Зараз напередодні майбутньої президентської кампанії картинка з другого туру не вимальовується: це змушує основних гравців та учасників вигадувати нові ходи, відбудовувати стратегії заново з урахуванням кон’юнктури, уподобань електорату».

Свіжа соціологія підтверджує: відсоток не визначилися досить високий, він складає близько 40%. За даними КМІС, у партійному рейтингу лідирують «Батьківщина» (14,4% голосів), «Громадянська позиція» Гриценка (11,5%), Радикальна партія Ляшка(11,4%). БПП набрав би 9,3%, «Оппоблок» — 9,3%, а якщо б «на горизонті» з’явився умовний «Блок Святослава Вакарчука», він набрав би 8,6%.

«Результати опитування варто сприймати як свого роду декларацію, вимальовується така схема: Тимошенко у всіх виграє, але програє Вакарчуку, Зеленському і Гриценко. Вакарчук перемагає Зеленського, а Гриценко — Вакарчука, — пояснив «Вістям» політолог Руслан Бортник. — Ця схема може означати, що Захід може зробити публічну ставку саме на Гриценка». Також важливий нюанс: з 40% не визначилися, на думку Олега Постернака, частина порядку 20-25% піде на дільниці. «І саме вона буде орієнтована на таких квазиполитиков, як Вакарчук або Зеленський», — резюмував політтехнолог.



«СОРОС ВЗЯВ У ДОЛЮ ЛЬОВОЧКІНА»

Показово, що співрозмовники «Вістей» розійшлися в думках про те, хто саме стоїть за «проектом Гриценко». Джерела в БПП закликали не вважати «Громадянську позицію» серйозним гравцем. «У них трохи засобів, зараз це скоріше венчурний проект (тобто новий, інвестування в який пов’язано з високим ступенем ризику. — Авт.)», — сказав наш співрозмовник. Політексперт, відомий блогер Михайло Чаплига, в свою чергу, прив’язує Гриценко до проекту «Вакарчук»: на його думку, «співаючий кандидат» буде відволікаючим маневром від ставки на Гриценка. На його думку, робить її «сірий кардинал» часів Януковича Сергій Льовочкін, який і сьогодні впливає приблизно на половину фракції «Оппоблока». «Сорос з Пінчуком вирішили взяти в долю Льовочкіна. Інтерес простий: неважливо, буде Гриценко президентом чи ні, головне — в Раду завести свою фракцію, за прикладом «Озиме-3» (мається на увазі «Команда озимого покоління», політичний блок, дуже невдало брав участь у виборах 2002 року)».

Бортник, в свою чергу, вважає, що мова буде йти не про «зливі» Вакарчука під Гриценко, а про своєрідних праймеріз у США. «Обидва проекти між собою дуже технологічно пов’язані, і між ними точиться конкуренція. Якщо Гриценко випаде з участі у виборах, то дійсно його партія займе нішу нинішніх БПП і НФ у парламенті IX скликання», — вважає політолог.

З точки зору співрозмовника «Вістей» в штабі «Батьківщини», проект інспірований Банкової: сенс — відібрати голоси в Юлії Тимошенко. «У цьому є здорове зерно — дуже вже активно йде інформаційна «накачування», — говорить політексперт Сергій Биков.