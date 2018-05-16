У список найбагатших людей Великобританії, за версією газети Sunday Times, потрапили два українські бізнесмени. У рейтинг увійшли британці та іноземці, які живуть або працюють в їх країні, уточнює видання «Новий час».

Так, український 56-річний олігарх Геннадій Боголюбов зайняв 251 місце в списку Sunday Times. Але за рік його статок скоротився з 500 до 245 млн фунтів. Це пов’язано з націоналізацією «Приватбанку», яким він володів з Ігорем Коломойським. Боголюбов володів в банку 40%.

З 2016 року Боголюбов живе в елітному лондонському районі Белгравія. Олігарх зараз судиться у Великобританії з Віктором Пінчуком через власності на українське родовище залізної руди.

Сам Пінчук зайняв у списку 136 місце, його статки оцінили в 1 млрд фунтів. Бізнесмен четверта людина в списку найбагатших українців. Пінчуку належить компанія «Інтерпайп», що займається виробництвом сталевих труб і залізничних коліс, лондонська інвестиційна група EastOne.

Олігарх жертвував значні суми благодійного фонду Тоні Блера Faith Foundation.

У 2017 році Віктор Пінчук займав у списку Sunday Times 144 місце, але з тих пір розбагатів ще на 100 млн фунтів.

Зазначимо, що королева Британії Єлизавета II зайняла 344 місце в списку Sunday Times.

Також Sunday Times враховує тих, у кого є тісні зв’язки з Британією: дружина/чоловік громадянин Великобританії, нерухомість, бізнес та інші засоби, які надають фінансову підтримку британським благодійним організаціям, політичним партіям, університетам.

Видання враховує стан у вигляді акцій, землі, нерухомості або творів мистецтва. Але банківські рахунки не враховують – їх немає у відкритому доступі.

Зазначимо, Боголюбов і Пінчук також потрапили у рейтинг 100 найбагатших українців за версією журналу «Фокус». Також вони увійшли в рейтинг найбагатших людей планети 2018 року за версією журналу Forbes.