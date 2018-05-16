Доньки-двійнята президента України Євгена і Олександра Порошенко завершили навчання в престижному і дорогому британському коледжі «Конкорд» (Concord College). Як повідомляє інтернет-газета «Країна», останній іспит у навчальному закладі відбудеться тільки 30 червня, проте заключна фотосесія і випускний бал вже пройшли.

Свято з нагоди закінчення коледжу пройшов у старовинному прикрашеному приміщенні. Сестри Порошенко демонстрували бездоганні фігури в красивих сукнях. Випускна фотосесія пройшла на задньому дворі навчального закладу і неподалік від старовинного замку XIII століття – Актон-Барнелл.

Дочки президента одночасно навчалися в двох країнах: у британському Concord College і київському Кловському ліцеї іноземних мов №77. Навчання закордоном сестрам порадив старший брат Олексій, який також паралельно з українською школою закінчив Лондонську економічну школу.

За інформацією видання, 18-річні сестри-двійнята будуть надходити в один з університетів Британії. Відомо, що коледж «Конкорд» займає почесне четверте місце за рівнем академічної підготовки серед учнів шкіл цієї країни. Випускники надходять в Оксфорд і Кембридж, LSE і Imperial College, Університет Лондона і багато інші вищі навчальні заклади по всій Європі.

Для учнів коледжу надається повний пансіон, який коштує близько 1,3 млн грн у рік.

Раніше стало відомо, що у більшості народних депутатів Верховної Ради діти отримують освіту за кордоном. Для деяких батьків це навчання обходиться близько мільйона гривень в рік, а деяким навчальний процес оплачують релігійні організації.