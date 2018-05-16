МОСКВА, 16 травня — . Якщо країни-учасники Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) погодяться з наміром США розірвати угоду з Іраном і ввести санкції не тільки проти самого Тегерана, але і співробітничають з цією країною компаній, це може стати “катастрофою” і початком торгової війни, вважає голова Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Ваш браузер не підтримує даний формат відео.

ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© Матвиенко пояснила, чому США скасовують угоду з Іраном

© РИА Новини / Станіслав СавельевАмериканский експерт заявив про загрозу розвалу СВПД після виходу США”Якщо країни-підписанти здригнуться під натиском США, якщо вони дозволять, змиряться з екстериторіальними санкціями, які будуть впроваджені не тільки проти Ірану, але і проти компаній, які співпрацюють з Іраном, це вже буде катастрофа, буде реальна торгово-економічна війна. Хочеться вірити, що цього не станеться, що всі країни-учасники цієї угоди залишаться віддані виконанню взятих на себе зобов’язань і збереженню серйозного міжнародного документа, яким є СВПД з іранської ядерної проблеми”, — заявила Матвієнко в інтерв’ю .

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичного багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми. Угода, також відома як Спільний всеосяжним план дій (СВПД), була досягнута Іраном і “шісткою” міжнародних посередників — Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.

© AP Photo / Evan VucciЕдинству кінець: Макрон, Меркель і Мей зрадили Трампа на іранській войнеВ обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що ні при яких умовах не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю.

Разом з виходом з угоди США відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було призупинено в рамках СВПД. Один з головних питань полягає в тому, чи будуть союзники США виконувати дані санкції.

Читайте повний текст інтерв’ю з Валентиною Матвієнко >>

Ваш браузер не підтримує даний формат відео.

ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© Матвиенко про вихід США з ядерної угоди з Іраном