МОСКВА, 16 травня — . Заяви щодо процесу врегулювання корейського, які звучать як КНДР, так і з США і Південної Кореї, вселяють обережний оптимізм, вважає спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

© РИА Новини / Володимир ВяткинМИД відповів на заклики США до тиску на Північну Корею”Хочу сказати, що ті заяви, які звучать і з боку обох Корей, і зі Сполучених Штатів, вселяють обережний оптимізм. Нарешті вдалося подолати тренд на дестабілізацію, на скочування у прірву. Бачу в цьому чималу заслугу нашої країни, КНР, інших членів світового співтовариства, які підштовхували боку до відмови від політики конфронтації, висунення ультиматумів, розмови з позиції сили”, — сказала вона в інтерв’ю .

Сенатор зазначила, що зараз міжкорейський діалог йде на всіх рівнях – у тому числі на найвищому, чому не можна не радіти. “Дуже сподіваємося, що він приведе до послідовної деескалації та денуклеаризації Корейського півострова”, — зазначила Матвієнко.

© AFP 2018 / Jung Yeon-јеПолитолог оцінив умови КНДР для переговорів Кім Чен Ина з ТрампомВ демілітаризованій зоні в прикордонному пункті Пханмунджом 27 квітня на зустрічі з президентом Республіки Корея Мун Чже Іном лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв докласти зусиль для повного звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Умови вирішення ядерної проблеми, як очікується, будуть обговорюватися Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом у Сінгапурі.

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