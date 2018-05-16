МОСКВА, 16 травня — . Херсонський міський суд у середу розгляне питання про міру запобіжного заходу для керівника порталу Україна Кирила Вишинського, этапированного вночі з Києва до Херсона, повідомив адвокат.

© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookГП України підозрює МІА “Росія сьогодні” підривної діяльності”Суд буде сьогодні, Херсонський міський суд. Зараз його вже практично довезли до Херсона, спочатку доставлять в управління (СБУ), потім в суд”, — сказав співрозмовник агентства.

Про затримання в Києві Вишинського стало відомо у вівторок. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. Адвокат Вишинського раніше повідомив , що українські власті почали етапування Вишинського із Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу. У Херсоні розташований офіс української прокуратури “автономної республіки Крим” (структура, створена у складі Генпрокуратури України після возз’єднання півострова з РФ), яка веде справу Вишинського.

У МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило до МЗС України ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння у зв’язку з діями української влади відносно Україна в Києві. Він нагадав, що, “згідно з Гельсінським заключним актом, країни-учасниці ОБСЄ взяли на себе зобов’язання просувати умови, що дозволяють журналістам з однієї країни-учасниці вести свою професійну діяльність в іншій”.