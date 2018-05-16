МОСКВА, 16 травня — . КНДР ніколи не відмовиться від ядерної зброї в обмін на економічні преференції, які обіцяють Сполучені Штати, заявив перший заступник глави МЗС КНДР Кім Ге Гван, слова якого цитує посольство Північної Кореї в РФ.

© Flickr / (stephan)Палиця о двох кінцях. США наставляють КНДР на лівійський “шлях істинний””США кажуть про надання нам економічних вигод і переваг у випадку, коли ми відмовимося від ядерної зброї. Ми ніколи не очікували, що Сполучені Штати будуть будувати економіку (КНДР – ред.), і ніколи не підемо на таку угоду в майбутньому”, — сказав Кім Ге Гван, слова якого проводяться в повідомленні посольства.

Переговори президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина попередньо заплановано провести 12 червня в Сінгапурі.

Раніше стало відомо, що КНДР відмовилася від проведення в середу переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю і поставила під сумнів доцільність саміту з США через навчань Max Thunder, які почалися 11 травня і триватимуть до 25 травня. За повідомленнями з Сеула, у навчаннях задіяно близько сотні літаків, і вперше — вісім винищувачів-“невидимок” F-22, призначених для нанесення ударів по ядерним і ракетним об’єктів на території КНДР.