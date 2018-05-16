На даний момент відомо про одного загиблого і трьох поранених.

Щонайменше одна людина загинула, ще троє отримали травми в результаті вибуху в будівлі медичного центру в місті Аліса-Велья (округ Оріндж, штат Каліфорнія). Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на місцеві правоохоронні органи.

За даними телеканалу, в будівлі, де прогримів вибух, йшли будівельні роботи. В результаті вибуху почалася пожежа, яка була ліквідована прибулими на місце пожежними. В якості міри безпеки екстрені служби евакуювали персонал і дітей з розташованого поруч дитячого садка.

Як передає телеканал з посиланням на джерело в будівлі здетонував вибуховий пристрій, яке могло бути доставлено туди у вигляді посилки, надісланої на ім’я приватної особи. Бригада вибухотехніків і співробітники Федерального бюро розслідувань з’ясовують обставини інциденту.

“Федеральна влада реагує на вибух в медичному закладі в місті Аліса Вейо, штат Каліфорнія, в результаті якого загинув один чоловік”, — йдеться в повідомленні американського телеканалу CNN.