Кім Чен Ин погрожував скасувати зустріч з Трампом.

США відреагували на загрозу лідера КНДР Кім Чен Ина скасувати зустріч з президентом Дональдом Трампом з-за вимог в односторонньому порядку відмовитися від ядерної зброї та спільних навчань Пентагону і Південної Кореї.

У Держдепі США заявили, що Вашингтон продовжить підготовку до американо-північнокорейському саміту, незважаючи на погрози Пхеньяну.

За словами речника Держдепу Хізер Нойерт, Кім Чен Ин розуміє і усвідомлює значення подібних військових навчань США. Вона також заявила, що зараз США як і раніше йдуть планів підготовки американо-північнокорейського саміту.

Як повідомляє Голос Америки, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що США самостійно вивчать, що заявила Північна Корея, і продовжать тісно координувати свої дії з союзниками.

15 травня, керівництво КНДР заявило про те, що зустріч Кім Чен Ина і президента США Трампа може не відбутися. Повідомляється, що причиною може стати вимога до Північної Кореї відмовитися від ядерної зброї.

Раніше Північна Корея скасувала переговори високого рівня з південною стороною, призначені на 16 травня, з-за військових навчань США і Південної Кореї.