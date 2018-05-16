Збір підписів за імпічмент президента України Петра Порошенка, ініційований колишніми соратниками Михайла Саакашвілі, головою «Руху нових сил» Юрієм Дерев’янком, набирає обертів. У нашому розпорядженні виявилися підписні листи за імпічмент, і кількість підписів у них вже перевалило за 3 десятки.

Які перспективи має ця затія, аналізує «Країна».

Рівняння на 338 депутатів

Соратники Саакашвілі на чолі з висланим з України політиком вже не раз піднімали тему імпічменту Петру Порошенку. Ще восени опозиціонери проводили марші в Києві з вимогою ухвалити закон про імпічмент і відправити Порошенко у відставку. З тією ж метою під парламентом кілька місяців стояло наметове містечко, який після депортації Саакашвілі зазнав розгону.

Зараз голова «Руху нових сил» Юрій Дерев’янко вдихнув нове життя в цю ідею, оголосивши збір підписів за імпічмент президента серед своїх колег — народних обранців.

За логікою Дерев’янко, питання про усунення президента в порядку імпічменту має ініціюватися простою більшістю (226 депутатів) Верховної Ради.

При цьому 111-я стаття Конституції України прописує особливий механізм імпічменту, який передбачає три етапи голосування у Верховній Раді.

На першому етапі 226 депутатів повинні ініціювати імпічмент у разі вчинення президентом державної зради або іншого злочину. Для цього створюється спеціальна тимчасова слідча комісія. Її результати розслідування повинні схвалити 300 депутатів — або конституційна більшість Верховної Ради.

Другий етап — висновки ТСК повинен перевірити Конституційний суд, а також Верховний суд повинен підтвердити висновок про наявність ознак злочину.

І тільки після цього остаточне рішення приймається трьома чвертями голосів від конституційного складу Верховної Ради. Це 338 депутатів.

Але навіть щоб пройти перший етап, необхідно прийняти новий законопроект про тимчасові слідчі комісії та зміни до Регламенту Ради. При цьому, як розповів «Країні» депутат Віктор Чумак (позафракційний), для створення ТСК депутати можуть відійти від процедури. Для цього існує така можливість, як прийняття рішення ad hoc (дослівно перекладається з латині, як «для цього випадку»).

У Регламенті Верховної Ради навіть прописана можливість для парламенту ухвалити рішення про одноразове відхилення (ad hoc) від процедури, у разі необхідності прискорення розгляду невідкладних питань чи для більш тривалого опрацювання складних законопроектів.

«Можливий механізм — діяти за процедурою ad hoc, яка передбачає одноразовий відхід від механізму, таким чином парламенту не треба буде приймати закон про ТСК», — пояснив «Країні» Чумак.

Але вибір того або іншого шляху для реалізації сценарію імпічменту буде можливий тільки після наявності 226 голосів.

«Дорогу осилит идущий»

У розпорядженні «Країни» виявилися підписні листи за імпічмент. До моменту публікації свої автографи за усунення президента з його посади залишили 36 депутатів.

«Спершу набираємо підпису, починаємо процедуру, треба 226, значить буде 226. Готові підписатися — це питання до кожного конкретного депутата», — розповів «Країні» Юрій Дерев’янко.

В його підписних листах підписи депутатів від різних політсил — «Батьківщини», «Опозиційного блоку», «Кропу», «Свободи», кілька позафракційних депутатів.

«Підписав звернення за імпічмент Порошенко. Знаю, що марно. Знаю, що перспектива реалізувати — нульова. Знаю, що він про це знає. Не підписати не міг», — написав на своїй сторінці в Facebook депутат Михайло Добкін. В коментарях кореспонденту «Країни» він уточнив, що сумнівається в тому, що будуть набрані 226 автографів. «Думаю, підпише людина 50-70 від сили. Радий буду помилитися в Раді», — спрогнозував Добкін.

Не дивлячись на те, що у числі підписантів виявилося кілька депутатів від «Самодопомоги», у цій фракції «Країні» повідомили, що розцінюють цю ідею, як неконституційну і безперспективну.

«Ми йому говорили, це ж неконституційно, але він все одно стоїть на своєму. Тут же всі видатні юристи сміються, — сказав депутат від «Самодопомоги» «Країні» на правах анонімності.

В інших фракціях, навіть опозиційно налаштованих до Порошенка, вважають цю ініціативу банальним піаром соратників Саакашвілі. «МихоМайданы їм, мабуть, набридло проводити, так тепер вони збирають підписи під темою, яка точно нічим не закінчиться», — сказав один з нардепів.

Ініціатори, втім, наполягають, що справа носить серйозний характер.

Сам Дерев’янко вважає, що активніше процес збору підписів піде, коли розпочнеться громадський тиск.

«Дорогу здолає той, хто йде. Коли справа дійде до обговорення законопроекту про ТСК, то училится громадський тиск і депутати приймуть закон. Це буде момент істини для цих депутатів — якщо ви підписувалися за імпічмент, якщо ви виступаєте проти Порошенка, то чому не голосуєте за ТСК», — вважає він.

У провладній більшості особливої загрози в ініціативі Дерев’янко не бачать.

Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко, відповідаючи на питання «Країни» про ініціативи Дерев’янко, повідомив, що народний депутат має право на будь-які законні дії.

«Будь-яка ініціатива депутата можлива. Якщо він вважає, що в цій ситуації потрібно збирати підписи за відставку президента, він має на це право. Більше тут коментувати нічого», — пояснив «Країні» Березенко.

Між тим, інший співрозмовник у президентській фракції зазначив, що немає активного опору цієї ініціативи Дерев’янко, тому що навіть якщо допустити, що в парламенті наберуться голосу за імпічмент, то на шляху до реалізації процедури ще виявляться Конституційний і Верховний суди, які після судової реформи цілком орієнтуються на президента.

«У нас ніхто не сумнівається, що ця ідея нічим не закінчиться. Нехай знайдеться 226 голосів (тим більше, що навіть стільки не знайдеться). Але де вони візьмуть 300? І тим більше, де візьмуть 338? Це нереально», — каже «Країні» співрозмовник з БПП.

Між тим, експерти вважають, що незважаючи на юридичну безперспективність цієї ідеї, вона зіграє свою роль під час виборчої кампанії до президентських виборів, намічених на 31 березня 2019 року.

«Незважаючи на те, що збір підписів за імпічмент — це суто політтехнологічний прийом, тому що складно уявити собі, щоб Верховний суд зробив висновок про порушення закону президентом, така ідея може істотно погіршити позицію команди президента під час виборчої кампанії, яка стартує трохи більше, ніж через півроку. Це робить політичну ситуацію більш токсичною, завдає болючий удар для кампанії президента, — пояснив «Країні» політолог Руслан Бортник. — Справа в тому, що чим ближче до дати виборів, тим підписів почне ставати більше. Свою роль відіграє громадська думка — в кожного опозиціонера, у кожного кандидата або члена команди будь-якого кандидата на президентський пост будуть питати, а де ваша підпис, хіба ви схвалюєте діяльність Порошенко на посаді президента. А самому Порошенко стане все складніше виправдатися за свою роботу, коли половина парламенту буде вимагати його імпічменту. Якщо напередодні виборів збереться 226 голосів за імпічмент це буде сильним ударом по передвиборних позицій президента».