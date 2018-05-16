На суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Дмитра Костенко тиснули детективи Національного антикорупційного бюро України прийняття потрібного відомству рішення по справі народного депутата Борислава Розенблата. Про це повідомляє видання «Резонанс» з посиланням на інформоване джерело в оточенні Костенко.

За словами співрозмовника ЗМІ, до Костенко кілька разів приходили «агенти» і наполягали відмовити Розенблатк в задоволенні позову. «Це був просто тиск. Навіть на день розгляду справи по суті під кабінетом судового засідання сиділо 2 працівника НАБУ», — зазначив співрозмовник видання.

Він також зазначив, що, побоюючись за життя своїх близьких, Костенко відправив з Києва свою дружину і дітей.

Журналісти нагадують, що 25 квітня Окружний адмінсуд Києва відмовив Розенблату визнання протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника про притягнення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР без попереднього укладення міжнародного договору.

Раніше журналісти програми зафіксували як народний депутат Розенблат, обвинувачений Національним антикорупційним бюро у хабарництві і причетності до «бурштинової» мафії, веде телефонну розмову з директором НАБУ Артемом Ситником.

Крім того, фігуранти кримінальних справ Національного антикорупційного бюро Микола Мартиненко і Розенблат навідуються в Адміністрацію президента. На Банкову також ходять судді, народні депутати, бізнесмени і керівники силових відомств.