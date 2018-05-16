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НАБУ тиснуло на суддю по справі Розенблата

16.05.2018

На суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Дмитра Костенко тиснули детективи Національного антикорупційного бюро України прийняття потрібного відомству рішення по справі народного депутата Борислава Розенблата. Про це повідомляє видання «Резонанс» з посиланням на інформоване джерело в оточенні Костенко.

За словами співрозмовника ЗМІ, до Костенко кілька разів приходили «агенти» і наполягали відмовити Розенблатк в задоволенні позову. «Це був просто тиск. Навіть на день розгляду справи по суті під кабінетом судового засідання сиділо 2 працівника НАБУ», — зазначив співрозмовник видання.

Він також зазначив, що, побоюючись за життя своїх близьких, Костенко відправив з Києва свою дружину і дітей.

Журналісти нагадують, що 25 квітня Окружний адмінсуд Києва відмовив Розенблату визнання протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника про притягнення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР без попереднього укладення міжнародного договору.

Раніше журналісти програми зафіксували як народний депутат Розенблат, обвинувачений Національним антикорупційним бюро у хабарництві і причетності до «бурштинової» мафії, веде телефонну розмову з директором НАБУ Артемом Ситником.

Крім того, фігуранти кримінальних справ Національного антикорупційного бюро Микола Мартиненко і Розенблат навідуються в Адміністрацію президента. На Банкову також ходять судді, народні депутати, бізнесмени і керівники силових відомств.

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