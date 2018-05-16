КЕРЧ, 16 травня — . Москва вітає рішення КНДР демонтувати ядерний полігон Пхунгери і домовленість про зустріч лідерів США та Північної Кореї Дональда Трампа і Кім Чен Ина, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в середу. © AFP 2018 / Jung Yeon-јеПолитолог оцінив умови КНДР для переговорів Кім Чен Ина з Трампом

“Вітаємо рішення провести 23-25 травня церемонію демонтажу північнокорейського ядерного полігону, на яку запрошені журналісти з Росії та ряду інших країн, а також домовленість про проведення зустрічі президента США і голови держради КНДР 12 червня в Сінгапурі. Розраховуємо, що анонсовані події пройдуть успішно і закріплять позитивну динаміку”, — сказала Захарова на брифінгу в Керчі.

“Ми переконані, що знайти довгострокове і взаємоприйнятне рішення можна лише за допомогою багатосторонніх консультацій з питань створення на Корейському півострові міцного механізму миру і безпеки. Ведемо роботу з усіма партнерами з метою запуску таких переговорів”, — зазначила вона.

© AP Photo / Ahn Young-јоопЭксперт розповів, чому КНДР вирішила пожертвувати ядерних полигономПереговоры Трампа і лідера Кім Чен Ина попередньо заплановано провести 12 червня в Сінгапурі. До цього – в кінці травня – буде закритий північнокорейський ядерний полігон Пхунгери. Планується повністю знищити вхід на територію полігону, а також навколишні об’єкти. З території будуть виведені всі наукові працівники і співробітники охорони. Випробувальна шахта полігону буде підірвана, потім будуть знесені всі наземні споруди — будинок дослідного інституту, пости охорони та інші об’єкти.

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