ЄРУСАЛИМ, 16 травня — . Перенесене з Тель-Авіва посольство Гватемали офіційно відкрилося в Єрусалимі, це друге посольство в місті після перенесення в місто дипмісії США, передає кореспондент .

© Столкновения в секторі Газа: діти і “війна у виховних цілях”Церемонія відкриття стартувала з виконання гімнів центральноамериканської країни та Ізраїлю. Очікуються виступи президента Гватемали Джиммі Моралеса і прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Офіс посольства відкритий на одному з поверхів будівлі Технопарку на півдні Єрусалиму. Співробітник дипмісії раніше повідомив , що цей офіс тимчасовий і посольство зараз у пошуках постійного будівлі.

Гватемала відкрила посольство в Єрусалимі ще в 1959 році, ставши “піонером”, однак незабаром їй довелося закрити дипмісію з міжнародного тиску. З тих пір посольство функціонувало в Тель-Авіві. Також Гватемала в грудні була однією з дев’яти країн, що проголосували проти резолюції Генасамблеї ООН про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Першою країною, яка зазнала посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму, стали США. Це рішення викликало критику й засудження ряду країн і партнерів Вашингтона. Церемонія відкриття дипмісії відбулася в понеділок і супроводжувалася невеликий сутичкою противників такого кроку з арабської і єврейської сторін з поліцією. Відкриття посольства співпало і з піком ескалації насильства в секторі Газа, де в понеділок загинуло більше 60 палестинців.

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ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© RuptlyПротестующие в різних країнах вимагали зупинити насильство в Газі

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийБелый дім звинуватив ХАМАС у загибелі десятків палестинців в секторі ГазаМэр Єрусалиму Нір Баракат у вівторок подякував Моралеса за “сміливий” крок за перенесення дипмісії і закликав інші країни вчинити так само і перенести посольства в Єрусалим.

Третьою країною, яка вирішила перенести посольство, став Парагвай, відкриття його дипмісії призначено на кінець травня. Крім того, Чехія до кінця травня відкриє в Єрусалимі почесне консульство, а пізніше в 2018 році — Чеський будинок, призначений для торгово-економічних та культурних акцій, повідомив у понеділок чеський прем’єр Андрій Бабиш. Представник МЗС Ізраїлю раніше повідомив , що ще як мінімум три країни мають намір перенести посольства в Єрусалим. Інші країни поки тримають посольства в Тель-Авіві через неврегульованість статусу Єрусалиму, на східні райони та історичний центр якого претендують палестинці.

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ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© RuptlyДым, крики і сутички з поліцією: протести проти перенесення посольства США в Єрусалим