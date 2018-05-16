НЬЮ-ДЕЛІ, 16 травня — . Одна з найбільших по потужності електростанцій в Пакистані — дамба Тарбела — у середу вранці призупинила свою роботу із-за технічного збою, передає телеканал Geo TV з посиланням на представників ГЕС. © Фото : сторінка Nuclearelectrica Oficial в FacebookВ Румунії назвали причину інциденту на атомній електростанції

За інформацією телеканалу, внаслідок виникли на гідроелектростанції неполадок більшість населених пунктів в північній провінції Пенджаб знеструмлено. Серед них Лахор, Мултан, Бахавалпур, а також інші. Крім того, збій торкнувся ряд міст в сусідній провінції Хайбер-Пахтунхва, включаючи Пешавар, Сват і Лаккі Марват.

Незабаром після аварії на ГЕС прибула група технічних фахівців, які в даний час продовжують працювати над усуненням проблеми. Конкретних термінів відновлення роботи електростанції поки немає, відзначає Geo TV. Разом з тим, телеканал нагадує, що в попередніх подібних випадках усунення технічних збоїв на дамбі займало до 7-8 годин.