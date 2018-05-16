БЕРЛІН, 16 травня – . Угода по атому з Іраном неідеально, але скасовувати угоду зараз неправильно, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи в середу в німецькому бундестазі. © AFP 2018 / Atta КепагеУдар по Ірану. Нова угода або велика війна

“Ця угода є всім чим завгодно, тільки не ідеальним, але Іран дотримується, по всій інформацією МАГАТЕ, зобов’язань у рамках цієї угоди. Це угода одноголосно затверджено Радою Безпеки ООН, і тому ми — велика Британія, Франція та Німеччина — а також разом з нами інші члени ЄС вважаємо неправильним скасовувати цю угоду в цій ситуації”, — сказала Меркель.