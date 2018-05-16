КЕРЧ, 16 травня — . Колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль не відмовлявся від російського громадянства, і тому представники РФ мають право на доступ до нього, заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

© AP Photo / Frank AugsteinБомба, яку підірвав Лавров, руйнує уряд Британії”Сергій Скрипаль російського громадянства не позбавлений і добровільно з нього, як ми розуміємо, не виходив. Він має повне право на спілкування з російськими консулами, як і Росія має повне право на спілкування з ним”, — сказала вона на брифінгу в Керчі.

За її словами, Росії важливо переконатися в добробут російських громадян.

“Нас не задовольняють заяви британських офіційних осіб про те, що нібито Сергій і Юлія Скрипаль не бажають спілкуватися з нами і відмовляються від медичного обстеження з залученням російських фахівців”, — зазначила Захарова.

“Через наше посольство в Лондоні ми будемо продовжувати вимагати можливості особисто поспілкуватися зі Скрипалями. Якщо вони не потребують нашої допомоги, нехай британська сторона дасть їм можливість сказати про це особисто. В нинішніх умовах ми змушені кваліфікувати дану ситуацію як насильницьке утримання і навіть викрадення британськими властями двох наших громадян. Дані дії Великобританії являють собою серйозне порушення двосторонніх договорів”, — додала вона.

© REUTERS / Pool/Toby MelvilleОни деградували: з ким нам тепер договариватьсяВ англійському місті Солсбері 4 березня були отруєні засуджений за шпигунство на користь Великобританії колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Лондон стверджує, що до отруєння Скрипалів речовиною А-234 причетна російська держава, Москва це категорично заперечує.

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