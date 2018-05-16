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На Гаваях оголосили червоний рівень тривоги

16.05.2018

На Гавайях объявили красный уровень тревогиТам відбувається виверження вулкана.

Геологічна служба США (USGS) оголосила червоний рівень повітряної небезпеки на Гаваях через посилення виверження вулкана Кілауеа. Про це йдеться в повідомленні на сайті служби.

Згідно інформації, що надійшла оголошений до цього помаранчевий рівень тривоги був змінений на червоний.

Як уточнюється, червоний рівень небезпеки означає, що велике виверження неминуче випливає з роз’яснень служби. Також наголошується, що на даний момент викиди попелу відбуваються безперервно, шлейф попелу зноситься вітром на південний захід архіпелагу. Мешканці населеного пункту Орала, що знаходиться в 28 км від вулкана, повідомили про забруднення повітря.

Крім того, в геологічній службі повідомляють, що активність вулкана може посилитися “в будь-який час”, вона буде супроводжуватися новими викидами і вибухами біля кратера Кілауеа.

Хмари попелу вже піднялися на відмітку до 3,6 тис. метрів над рівнем моря, йдеться в повідомленні.

Вулкан вивергається з початку травня. 5 травня в районі вулкана стався землетрус магнітудою 6,9. Мешканці прилеглих до вулкана поселень були евакуйовані, потоки лави знищили щонайменше 30 житлових будинків.

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