Там відбувається виверження вулкана.

Геологічна служба США (USGS) оголосила червоний рівень повітряної небезпеки на Гаваях через посилення виверження вулкана Кілауеа. Про це йдеться в повідомленні на сайті служби.

Згідно інформації, що надійшла оголошений до цього помаранчевий рівень тривоги був змінений на червоний.

Як уточнюється, червоний рівень небезпеки означає, що велике виверження неминуче випливає з роз’яснень служби. Також наголошується, що на даний момент викиди попелу відбуваються безперервно, шлейф попелу зноситься вітром на південний захід архіпелагу. Мешканці населеного пункту Орала, що знаходиться в 28 км від вулкана, повідомили про забруднення повітря.

Крім того, в геологічній службі повідомляють, що активність вулкана може посилитися “в будь-який час”, вона буде супроводжуватися новими викидами і вибухами біля кратера Кілауеа.

Хмари попелу вже піднялися на відмітку до 3,6 тис. метрів над рівнем моря, йдеться в повідомленні.

Вулкан вивергається з початку травня. 5 травня в районі вулкана стався землетрус магнітудою 6,9. Мешканці прилеглих до вулкана поселень були евакуйовані, потоки лави знищили щонайменше 30 житлових будинків.