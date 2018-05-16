ЯЛТА, 16 травня – . Глава Криму Сергій Аксьонов назвав маячнею претензії західних країн до Росії з приводу запуску мосту через Керченську протоку.

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ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© Путешественники вітали один одного, вперше проїжджаючи по Кримському мосту

© РИА Новини / Олексій МальгавкоЗахарова відповіла на заяви України про Кримському мостеРанее в держдепартаменті США заявили, що відкриття Кримського моста турбує Вашингтон. За словами офіційного представника відомства Хезер Науэрт, “будівництво цього мосту безумовно обмежує доставку товарів на кораблях, тому це зачіпає людей, Крим, Україну таким чином”. Як сказала Науэрт, будівництво моста не тільки “зміцнює незаконне захоплення і окупацію Росією Криму, але і зачіпає навігацію”. Крім того, зовнішньополітична служба Євросоюзу назвала порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, відкриття мосту через Керченську протоку.

“Я маячню не коментую. Вони говорили весь час, що мосту немає, а зараз кажуть, що міст є. У них там сім п’ятниць на тижні. Чого ми будемо на це відволікатися? Вони будуть розповідати все що завгодно, лише б зашкодити нам, тому взагалі не відволікаюся на це. Собаки гавкають, караван іде”, — сказав Аксьонов журналістам.

Відкриття автомобільного руху по Кримському мосту© РИА Новини / Григорій СысоевВо вівторок відбулося відкриття автомобільного руху по мосту, що з’єднує Крим і Краснодарський край. Це найдовший міст в Росії, його довжина становить 19 кілометрів. Григорій СысоевВо вівторок відбулося відкриття автомобільного руху по мосту, що з’єднує Крим і Краснодарський край. Це найдовший міст в Росії, його довжина становить 19 кілометрів. Григорій СысоевНачало руху автомобілів по мосту спочатку було заплановано на грудень 2018 року, однак будівельники завершили роботи раніше, тому автомобільний рух по мосту через Керченську протоку буде запущено 16 травня. Григорій СысоевНачало руху автомобілів по мосту спочатку було заплановано на грудень 2018 року, однак будівельники завершили роботи раніше, тому автомобільний рух по мосту через Керченську протоку буде запущено 16 травня. Григорій СысоевВ Керчі 13 травня було запущено рух на новому шляхопроводі, який пов’язав мікрорайон Аршинцево і центр міста без перетину автоподхода до мосту. Григорій СысоевВ Керчі 13 травня було запущено рух на новому шляхопроводі, який пов’язав мікрорайон Аршинцево і центр міста без перетину автоподхода до мосту. Григорій СысоевПрезидент за кермом КамАЗа очолив колону з трьох десятків вантажівок, які зазнали міст на міцність. Шлях колони від Краснодарського краю до Керчі зайняв 16 хвилин. Григорій СысоевПрезидент за кермом КамАЗа очолив колону з трьох десятків вантажівок, які зазнали міст на міцність. Шлях колони від Краснодарського краю до Керчі зайняв 16 хвилин. Григорій СысоевГлава держави високо оцінив роботу, проведену будівельниками та інженерами, і похвалив якість дорожнього покриття мосту. Президент зазначив, що не сумнівається в тому, що вдасться вчасно запустити також вантажну частину і завершити будівництво залізничної частини мосту. Григорій СысоевГлава держави високо оцінив роботу, проведену будівельниками та інженерами, і похвалив якість дорожнього покриття мосту. Президент зазначив, що не сумнівається в тому, що вдасться вчасно запустити також вантажну частину і завершити будівництво залізничної частини мосту. Григорій СысоевВ рік по мосту зможуть проїхати 14 мільйонів осіб і може бути перевезено понад 13 мільйонів тонн вантажів. “Це величезна інфраструктурна будівництво, має велике значення для розвитку не тільки Криму і Севастополя, але і всього півдня Росії”, – зазначив президент. Григорій СысоевВ рік по мосту зможуть проїхати 14 мільйонів осіб і може бути перевезено понад 13 мільйонів тонн вантажів. “Це величезна інфраструктурна будівництво, має велике значення для розвитку не тільки Криму і Севастополя, але і всього півдня Росії”, – зазначив президент. Григорій СысоевАвтомобильная частина Кримського моста обладнана 60 дорожніми знаками. Дозволена швидкість руху тут — 90 км/год. © РИА Новини / Григорій СысоевАвтомобильная частина Кримського моста обладнана 60 дорожніми знаками. Дозволена швидкість руху тут — 90 км/год.© РИА Новини / Григорій СысоевПервыми по мосту 16 травня проїдуть жителі Криму і Кубані. Проїзд для легкового транспорту та пасажирських автобусів відкриють одночасно з двох берегів Керченської протоки — по дві смуги в кожну сторону. Григорій СысоевПервыми по мосту 16 травня проїдуть жителі Криму і Кубані. Проїзд для легкового транспорту та пасажирських автобусів відкриють одночасно з двох берегів Керченської протоки — по дві смуги в кожну сторону. /

© . Олена Лазаренко”І ось він є”: проїхали по Кримському мосту поділилися впечатлениямиПрезидент РФ Володимир Путін 15 травня відкрив автомобільну частину мосту через Керченську протоку, доїхавши за кермом КАМАЗа з Тамані до Керчі майже за чверть години.

Міст в Крим з Краснодарського краю — найбільший в Росії — 19 кілометрів. Початок руху автомобілів спочатку планували на грудень 2018 року, але роботи завершили з випередженням — потік автотранспорту запущений 16 травня.

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