Вартість електричної енергії від теплоелектростанцій «ДТЕК» олігарха Ріната Ахметова набагато вище вартості, за якою бізнесмен експортує її в Угорщину. Відповідні розрахунки від колишнього члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) Андрія Геруса, оприлюднив на своїй сторінці у Facebook оприлюднив екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко.

Герус навів дані, коли на біржі в Угорщині електроенергія коштувала 40 євро/мВт-год (1 300 грн) при нормальному рівні споживання і 44,8 євро/мВт-год (1 4500 грн) в пікові навантаження вранці і ввечері. В Україні ж у цей час тариф теплової генерації склав 1 962,5 грн/мВт-год, що на 51% -35% вище, ніж в Угорщині.

«Очевидно, що всій країні, всій економіці був би вигідний імпорт дешевої електроенергії з Європи замість імпорту антрациту з Росії, який закладається в тарифи по Роттердам +. Цей імпорт зробив би середню ціну електроенергії дешевше, а також змусив би теплову генерацію добровільно ініціювати зниження тарифів, щоб виграти цінову конкуренцію у імпорту», – зазначив Кучеренко.

Але, на його думку, лобізм «ДТЕК» переміг інтереси держави – чиновники з НКРЭКУ і Міненерговугілля повністю заборонили імпорт.

Кучеренко вважає, що такий стан речей зайвий раз доводить, що окремі виробники завищують тарифи, що призводить до завищення загальної ціни на електроенергію для пересічних споживачів.

«Ці факти остаточно і рішуче доводять зловживання монопольним становищем у вигляді змови і завищення цін/тарифів. А також систематичні рішення окремих чиновників і політиків в інтересах групи компаній «ДТЕК» Ахметова, якій належить 80% теплової генерації», – констатував Кучеренко.

Нагадаємо, НКРЭКУ з 1 січня 2018 року підвищила тарифи на електроенергію для непобутових споживачів на 8-11%.