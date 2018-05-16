МОСКВА, 16 травня — . Щонайменше 22 співробітники сил безпеки Афганістану загинули в ході зіткнень з бойовиками радикального руху “Талібан”* в провінції Газні в центральній частині країни, повідомляє телеканал Tolo News з посиланням на членів ради провінції. © AP Photo / Shah МагаіВ Афганістані знищили близько 300 бойовиків “Талібану”*

За даними телеканалу, зіткнення почалися в ніч з вівторка на середу після того, як бойовики здійснили наступ на два райони провінції.

За інформацією місцевої влади, також в ході боїв поранення отримали ще п’ять силовиків.

Наступ в провінції Газні сталося на наступний день після того, як близько 2 тисяч бойовиків “Талібану”* атакували провінцію Фарах. Як повідомив телеканал Tolo News з посиланням на губернатора провінції, в ході боїв були ліквідовані більше 300 бойовиків, 25 представників силових відомств, загинули.

*Терористична організація, заборонена в Росії