МОСКВА, 16 травня — . Росія категорично не приймає дій щодо її громадян, подібних дій СБУ проти журналістів російських ЗМІ, Москва в таких випадках не змушує чекати відповідних заходів, заявив журналістам середу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

© Фото : сторінка Кирила Вишинського у FacebookМИА “Росія сьогодні” запустило в соцмережах акцію в підтримку Вишинського”Росія ніколи не змушує себе чекати з відповідними заходами, коли щодо її громадян здійснюються такі дії. Головне, що, безумовно — Росія категорично не сприймає подібні дії відносно громадян Росії, тим більше, коли вони є представниками засобів масової інформації і коли причиною цих дій з обмеження свободи і так далі, тим більше, за пред’явленням таких тяжких звинувачень, є їх професійна діяльність”, — сказав Пєсков.

“Ми вже чули слова заклопотаності від різних міжнародних структур, які в даному випадку, звичайно, не можуть не відчувати серйозну стурбованість”, — додав він.

Співробітники Служби безпеки України 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. СБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Лисенко і Бородіна викликали на допит в СБУ.

© РИА Новини / СтрингерЗапад в сум’ятті: Україна всадила йому ножа в спину в боротьбі з РоссиейБородин згодом вийшов на зв’язок з редакцією і повідомив, що у нього вдома багато годин велися слідчі дії. Він також зазначив, що його не затримували і не висували звинувачень.

Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

У МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило до МЗС України ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Раніше Пєсков повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

© Фото : сторінка Кирила Вишинського у FacebookСимоньян закликала не глумитися на теми арешту журналіста Кирила ВышинскогоПредставитель ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння у зв’язку з діями української влади відносно Україна в Києві. Він нагадав, що, “згідно з Гельсінським заключним актом, країни-учасниці ОБСЄ взяли на себе зобов’язання просувати умови, що дозволяють журналістам з однієї країни-учасниці вести свою професійну діяльність в іншій”. У заяві наголошується, що Дезір продовжує уважно стежити за розвитком подій навколо обшуків СБУ офісів російських ЗМІ.