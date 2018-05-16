МОСКВА, 15 травня — . Президент України Петро Порошенко різко прокоментував повідомлення про завершення будівництва автодорожньої частини Кримського мосту. Будівництво він назвав незаконною.

© РИА Новини / Олексій МальгавкоГанжара: Київ в ситуації з Кримським мостом показав повну неспроможність”Це є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля”, — написав український лідер в Facebook.

За його словами, українська влада подавали клопотання про захист суверенних інтересів “у зв’язку з протиправною зведенням мосту” в Арбітражний трибунал Конвенції ООН по морському праву.

“Дуже шкода, що російські власті намагаються втягнути в свої інфраструктурні авантюри і представників європейського бізнесу, прагнучи тим самим відкупитися від міжнародно-правової відповідальності. <…> Міст обов’язково знадобиться окупантам, коли вони будуть залишати наш Крим”, — додав український президент.

© РИА Новини / Віталій ПодвицкийСкрипя зубами

“Нісенітниця і нісенітниця”

Голова регіональної громадської організації “Українська громада Криму” Анастасія Грідчина назвала слова Порошенка “нісенітницею і нісенітницею”.

© РИА Новини / Олексій МальгавкоАксенов назвав претензії західних країн до Росії з-за мосту в Крим маячнею”Людина живе в якійсь паралельній реальності і не хоче сприймати той факт, що Крим — російський”, — заявила вона в ефірі радіо Sputnik.

На її думку, Порошенко бажає показати українцям, що у нього “все під контролем”, що Крим повернеться до складу України.

“Він намагається створити якусь свою власну всесвіт, але спроби виходять безпорадні”, — додала Грідчина.

Крім того, вона вважає, що будівництво Кримського моста має не лише практичне, а й символічне значення.

“Дуже багато людей в світі, в тому числі в Європі, вже зараз прекрасно розуміють, що Крим — це частина Росії”, — зазначила Грідчина.

© . Олена Лазаренко”І ось він є”: проїхали по Кримському мосту поділилися впечатлениямиПо її словами, міст ще раз показує всьому світу, що Крим — з Росією назавжди.

Символ руху Росії вперед

У свою чергу, сенатор від Республіки Крим Ольга Ковітіді нагадала, що Україна сама порушує права людини і громадянина.

“Україні Не варто зараз висловлюватися про недотримання норм права, подібного роду заяви, що стосуються Кримського моста, виглядають смішно”, — прокоментувала вона RT заява Петра Порошенка.

Також сенатор назвала відкриття мосту в Крим символом руху Росії вперед і показником можливостей наукової, інженерної і технічної думки.

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Кримський міст

Міст через Керченську протоку — найбільший в Росії, його довжина 19 кілометрів. Автомобільний рух по магістралі запустили на півроку раніше спочатку встановленого терміну. © Скріншот трансляції відкриття Кримського мостаЭксперт оцінила вигоди для Кубані від Кримського моста

Зараз в’їзд на міст дозволений легковим машинам і пасажирським автобусам. Рух вантажівок відкриється орієнтовно в жовтні 2018 року, поїздів — в кінці 2019-го.

По мосту, яка має дві смуги в кожному напрямку, дозволено їздити зі швидкістю до 90 кілометрів на годину, зупинятися заборонено.

Урочиста церемонія відкриття відбулася 15 травня. Володимир Путін за кермом КамАЗа подолав шлях від Краснодарського краю до Керчі трохи більше ніж за чверть години.

Крім того, користувачі соцмереж висміяли Порошенку за те, що він у той час, коли Путін першим проїхав по Кримському мосту, відкрив фельдшерський пункт в малонаселеному українському селі Боденьки.