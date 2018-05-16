АСТАНА, 16 травня – . Закон, згідно з яким релігійні об’єднання будуть зобов’язані звітувати про пожертвування прихожан, планують прийняти в Казахстані. Про це повідомив міністр у справах релігій і громадянського суспільства республіки Дархан Калєтаєв.

© РИА Новини / Михайло Фомичев”Від спраги можна вмитися”: що потрібно і чого не можна робити в РамаданВ середу мажиліс парламенту Казахстану схвалив у першому читанні проект поправок до деяких законодавчих актів з питань релігійної діяльності. Згідно з однією з норм законопроекту, релігійні об’єднання будуть зобов’язані щорічно публікувати в ЗМІ обсяги та джерела всіх доходів, у тому числі пожертвувань та благодійної допомоги.

Як пояснив Калєтаєв, ініціатива викликана зверненнями експертного співтовариства і громадян. За його словами, норма про фінансовий щорічному звіті релігійних об’єднань прийнята в багатьох країнах світу.

Міністр підкреслив, що це відноситься і до мечетей, оскільки вони теж є зареєстрованими релігійними об’єднаннями.

“Є багато пропозицій з цього питання, будемо їх розглядати. Роблять пожертвування у вигляді грошей, автомобілів, навіть вугіллям — все це буде враховуватися. За скринькою для пожертв — ред.) теж багато пропозицій. Наприклад, в Малайзії купують купон з водяним знаком”, — цитує слова чиновника Sputnik Казахстан.

За порушення вимог передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Журналісти поцікавилися у Калетаева, яким чином буде регулюватися фінансова діяльність імамів, які читають Коран за приватними запрошеннями.

“Подумаємо і прийдемо до рішення. Вони ж не індивідуальні підприємці, які б працювали за патентом. Я думаю, що серця віруючих людей повинні бути чистими, вони повинні говорити правду”, — зазначив він.

Міністр додав, що є нечисті на руку священнослужителі, але не можна по них судити про всіх.

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