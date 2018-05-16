С. — ПЕТЕРБУРГ, 16 травня – . РФ поділяє думку, що ЄСПЛ повинен враховувати загальні положення міжнародного публічного права і підтримує субсидіарний характер ЄСПЛ по відношенню до судових систем держав-учасників, заявив прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Олексій ДаничевМедведев оцінив якість міжнародного правосуддя

“Ми підтримуємо також субсидіарний характер ЄСПЛ стосовно тих судових систем, які утворюють держави-члени, саме субсидіарний характер. Я хотів би це спеціально підкреслити. І ми поділяємо думку, що Європейський суд з прав людини повинен враховувати загальні положення міжнародного публічного права”, — сказав Медведєв, виступаючи на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

Форум проходить у Санкт-Петербурзі вже у восьмий раз. В рамках ПМЮФ заплановано понад 90 заходів: дискусії, презентації, лекції, ігрові судові процеси та сателітні заходи.

У 2018 році гостями ПМЮФ стануть представники найбільших світових юридичних компаній, члени арбітражних, конституційних, кримінальних і цивільних судів, керівники університетів з десятків країн, серед яких Австралія, Австрія, Аргентина, Алжир, Білорусь, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Греція, Індія, Італія, Іспанія, Китай, Корея, Мексика, Нідерланди, ОАЕ, Сінгапур, США, Туреччина, Франція, Фінляндія, Швейцарія, Японія.

Агентство медіагрупи “Росія сьогодні” виступає офіційним інформаційним агентством Петербурзького міжнародного юридичного форуму-2018.