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Ще одна країна відкрила посольство в Єрусалимі

16.05.2018

Еще одна страна открыла посольство в ИерусалимеГватемала відкрила посольство слідом за США.

Після відкриття посольства США, що спровокувало масові зіткнення в секторі Газа, Гватемала також відкрила посольство в Єрусалимі.

“Гватемала відкрила посольство в Єрусалимі після США”, – йдеться в повідомленні.

У минулому році президент Гватемали Джиммі Моралес підписав указ про перенесення посольства країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.

14 травня урочистий переїзд американського посольства в Єрусалим спрвоцировал кровопролиття. США поклали відповідальність за смертельні сутички в Секторі Газа на “Хамас”.

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