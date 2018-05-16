Гватемала відкрила посольство слідом за США.

Після відкриття посольства США, що спровокувало масові зіткнення в секторі Газа, Гватемала також відкрила посольство в Єрусалимі.

“Гватемала відкрила посольство в Єрусалимі після США”, – йдеться в повідомленні.

У минулому році президент Гватемали Джиммі Моралес підписав указ про перенесення посольства країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.

14 травня урочистий переїзд американського посольства в Єрусалим спрвоцировал кровопролиття. США поклали відповідальність за смертельні сутички в Секторі Газа на “Хамас”.