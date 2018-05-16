На думку експертів, був застосований хлор.

Місія Організації по забороні хімічної зброї по встановленню фактів застосування хімічної зброї в Сирії (МУФС) підтвердила, що в місті Серакиб (провінція Ідліб) міг бути застосований хлор.

“По всій видимості, в інциденті, що стався 4 лютого цього року, в якості хімічної зброї використовувався хлор, який був розпорошений у повітрі циліндрів в результаті механічного впливу, – зазначили в організації. – Серед іншого ці висновки ґрунтуються на наявності двох циліндрів, в яких, як встановлено, раніше утримувався хлор; свідчень очевидців; зразків, взятих з навколишнього середовища і свідчать про наявність хлору, що невластиво для навколишнього місцевості; даних про пацієнтів, які звернулися в медичні установи за допомогою незабаром після інциденту, у яких спостерігалися ознаки і симптоми впливу хлору та інших токсичних хімікатів”, повідомила в середу прес-служба ОЗХО.

За даним інцидентом МУФС підготувала доповідь, який був у вівторок поширений серед держав – учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї. Документ також був переданий до Ради Безпеки через генерального секретаря ООН.

“Рішуче засуджую застосування токсичних хімікатів в якості зброї ким би те ні було, у яких би то не було цілях і при будь-яких обставин, – заявив генеральний директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, коментуючи висновки експертів організації. – Такі дії вступають в пряме протиріччя з однозначним забороною на використання отруйних речовин, закріпленим у Конвенції про заборону хімічної зброї”.

У ОЗХО додали, що мандат МУФС полягає у встановленні фактів застосування хімічної зброї або токсичних хімікатів і не передбачає встановлення відповідальності за майбутні атаки.

“Цю роль грав створений РБ ООН Спільний механізм ООН і ОЗХО з розслідування хімічних атак в Сирії, чий мандат закінчився в грудні 2017 року”, – нагадали в організації.

Про атаку з використанням газоподібного хлору поблизу міста Серакиб повідомила 6 лютого керівник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науэрт. Вона зазначила, що це шостий подібний випадок за останні 30 днів. При цьому Науэрт поклала відповідальність за нього на сирійську владу.

Нагадаємо, 7 квітня волонтерські організації в Сирії повідомили про хімічну атаку на місто Дума, в результаті якої загинули десятки людей, в тому числі діти.

Країни Заходу поклали відповідальність за напади на режим сирійського президента Башара Асада. Франція і США заявили, що докази застосування хімічної зброї в Думі. Росія, яка підтримує Асада в сирійському конфлікті, химатаку заперечує і вважає її постановкою Заходу для виправдання військового удару по Сирії.