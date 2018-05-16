ЛОНДОН, 16 травня — , Денис Ворошилов. Прем’єр Великобританії Тереза Мей розчарована рішенням парламенту Шотландії, отвергшего просувний британським урядом законопроект про Brexit і підтримав відповідну пропозицію шотландського уряду.

В даний час законопроект про Brexit проходить етапи розгляду в парламенті країни.

“Ми кілька місяців працювали з урядами Шотландії та Уельсу з цього питання (підтримки законопроекту — ред.). Це розчаровує… Але ми повинні поважати підсумки голосування”, — сказала прем’єр, виступаючи в середу в палаті громад британського парламенту.

© РИА Новини / Олексій ФилипповБританские лорди не підтримали плани кабміну змінити закони після BrexitБольшинство шотландських парламентаріїв — 93 людини — визнали, що законопроект буде мати негативні наслідки з точки зору повноважень регіональних органів влади. До такого висновку прийшли члени Шотландської національної партії, шотландські лейбористи, “зелені” і ліберал-демократи, продемонструвавши рідкісне єдність. Вони схвалили пропозицію шотландського уряду з поправкою лейбористів, в якій містився заклик до відновлення переговорів між британським урядом і шотландськими владою. Підтримати законопроект про Brexit були готові 30 шотландських парламентаріїв.

© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasПалата лордів ухвалила поправку, яка унеможливлює точну дату виходу з ЕСХотя рішення шотландського парламенту не має безпосередніх наслідків і є скоріше символічним, оскільки у шотландського парламенту немає права вето, сьогоднішня подія може створити певні труднощі для британського уряду. Якщо прем’єр Тереза Мей продовжить наполягати на необхідності прийняття законопроекту, то це стане першим випадком в історії, коли британський уряд проводить свій законопроект всупереч волі Шотландії.

Шотландія на референдумі в 2016 році голосувала проти виходу країни з Євросоюзу.

© AFP 2018 / John ТһуѕДоговор за Brexit потрібно повністю узгодити до жовтня, заявили в ЕСГлавными положеннями законопроекту про Brexit, який називають найважливішим в країні за останні кілька десятиліть, є скасування дії на території Британії закону “Про Європейському співтоваристві” від 1972 року, який ввів у дію в Сполученому Королівстві законодавство ЄС, а також проголошення завершення дії законів ЄС в країні.

Британія покине ЄС 29 березня 2019 року.