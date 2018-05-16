ЄРУСАЛИМ, 16 травня — . Палестинська національна адміністрація відкликала послів з чотирьох європейських країн у зв’язку з перенесенням посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму, заявило міністерство закордонних справ ПНА.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийЗачем Америка підставила ИзраильЦеремония відкриття посольства США в Єрусалимі відбулася в понеділок, днем раніше в МЗС Ізраїлю відбувся прийом послів низки країн.

“МЗС ПНА відкликав своїх послів в Румунії, Чехії, Угорщини та Австрії для консультацій за участі послів цих країн (в Ізраїлі — Ред.) на прийомі 13 травня в МЗС Ізраїлю з приводу відкриття посольства США в Єрусалимі після його перенесення з Тель-Авіва і визнання Єрусалиму столицею єдиної Ізраїлю”, — йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

МЗС зазначає, що вважає дії послів грубим порушенням міжнародного права і резолюцій ООН щодо статусу Єрусалиму.

При цьому МЗС ПНА підкреслює, що “високо цінує позицію більшості країн Європейського союзу з палестинської проблеми”.

У вівторок МЗС ПНА відкликав посла з Вашингтона-у відповідь на перенесення дипмісії США.