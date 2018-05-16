БРЮССЕЛЬ, 16 травня – . Прокуратура Брюсселя підтвердила в середу, що суд відхилив ордери на арешт трьох колишніх членів уряду екс-глави каталонського женералитета Карлеса Пучдемона.

© РИА Новини / Дмитро ВиноградовВерховный суд Іспанії готовий переглянути звинувачення проти Пучдемона”Прокуратура Брюсселя підтверджує, що дорадча палата винесла на засіданні рішення у справі трьох каталонських політиків. Мін’юст клопотав перед судом про визнання неправомірними трьох європейських мандатів на арешт у вигляді відсутності відповідних національних іспанських ордерів. Суд погодився з цією позицією”, — йдеться в повідомленні, що надійшов в середу .

Рішення може бути оскаржено.

© AFP 2018 / Pierre-Philippe МагсоиНовый глава женералитета Каталонії запропонував діалог уряду ИспанииТри каталонських політика поїхали разом з колишнім главою женералитета Карлесом Пучдемоном з Барселони в Бельгії наприкінці жовтня 2017 року — після незаконного проголошення незалежності Каталонії.

Суддя Верховного суду Іспанії Пабло Льярена 23 березня пред’явив звинувачення 25 каталонським політикам у зв’язку з незаконним референдумом про незалежність, 13 з них — в організації повстання. За цим звинуваченням їм загрожує до 30 років тюремного ув’язнення. Шість осіб оголошені в міжнародний розшук, видані ордери на їх екстрадицію, дев’ять політиків знаходяться в мадридських в’язницях.