МОСКВА, 16 травня — . Перша партія вакцини для боротьби з вірусом Ебола доставлена в Демократичну Республіку Конго, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

#RDC🇨🇩: une 1ère livraison📦 de 4000 doses de #vaccin contre #Ebola vient d arriver🛬 à Kinshasa. Des doses supplémentaires devraient être déployées dans les prochains jours. Des préparatifs sont en cours pour commencer la vaccination💉 dès que possible. 📷: OMS (@WHO) pic.twitter.com/MMWfWOsZQY — ONU Info (@ONUinfo) 16 травня 2018 р.

“Перша партія з чотирьох тисяч доз вакцини проти вірусу Ебола тільки що прибула в Кіншасу, ДРК. Додаткові дози будуть доставлені в найближчі дні”, — йдеться в повідомленні організації в Twitter.

Як повідомляє видання Actualite з посиланням на міністерство охорони здоров’я, початок вакцинації заплановано на найближчі вихідні. Наголошується, що це буде “не масивна кампанія” — вона торкнеться тільки тих, хто мав контакт з підтвердженими випадками”, а також медичний персонал, “що знаходиться під прямим впливом вірусу”.

© РИА Новини / Ігор ЗарембоЧеловечеству загрожує нова глобальна епідемія, заявили в ВОЗПо даними ВООЗ, кількість випадків захворювання смертельно небезпечним вірусом в Демократичній Республіці Конго в даний час складає 42, включаючи два лабораторно підтверджених зараження і 17 смертей. Про початок спалаху Еболи в ДР Конго ВООЗ оголосила 8 травня.

Останній спалах захворювання в Демократичній Республіці Конго була зафіксована в 2017 році. Тоді від хвороби за три тижні померли чотири людини. Нинішня епідемія є вже дев’ятий за рахунком в країні з моменту виявлення вірусу в 1976 році.

Хвороба, викликана вірусом “Ебола”, — гостра вірусна інфекція, що вражає людей і деякі види тварин. Епідемія Еболи вибухнула в Західній Африці в 2015 році і в основному торкнулася три країни: Гвінею, Сьєрра-Леоне та Ліберії. За даними ВООЗ, під час останньої великої епідемії Эболой заразилися 28,6 тисячі осіб, понад 11,3 тисячі померли.