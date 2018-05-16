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Глава МЗС Німеччини попросив Росію відновити мінський процес

16.05.2018

БЕРЛІН, 16 травня – . Берлін звернувся до Москви з проханням повернутися за стіл переговорів для продовження “мінського процесу”, заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас, виступаючи в середу в бундестазі.Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) на передовой в окрестностях Дебальцево Донецкой области. Ден ЛевиСиловая операція на сході України

“Я попросив (міністра закордонних справ РФ Сергія) Лаврова, щоб Росія повернулася за стіл переговорів, щоб відновити “мінський процес” і зайнятися пошуком політичного рішення”, — сказав Маас.

Він додав, що Німеччина прагне до діалогу з Росією, однак “не заради процесу діалогу, а задля результатів”. Міністр зазначив, що поки цих результатів “занадто мало”.Минские соглашенияМінські угоди

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