ЛУГАНСЬК, 16 травня — . Офіційний представник Народної міліції самопроголошеної Луганської народної республіки Андрій Марочко заявив журналістам, що представники збройних сил США їдуть на Донбас готувати диверсійно-розвідувальні групи українських силовиків. © РИА Новини / Валерій МельниковВ ЛНР звинуватили Україну в прагненні зірвати переговори мінські

“У період з 16 по 17 травня 2018 року в зону Операцій об’єднаних сил (ООС) запланована робоча поїздка представників Сил спеціальних операцій (ССО) ЗС США в Україні. За нашими даними, делегація прибула в зону проведення військової операції для проведення інструктажу з командирами підрозділів та підготовки низки диверсійно-розвідувальних груп”, — розповів Марочко.

Він уточнив, що,за даними оборонного відомства республіки, після проходження підготовки диверсанти будуть займатися організацій провокацій на лінії зіткнення.

Мінські угоди