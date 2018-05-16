БРЮССЕЛЬ, 16 травня — . Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив у середу в Брюсселі, що не очікує найближчим часом внесення в Раду безпеки ініціатив щодо санкцій проти Ірану.

На спільній з головою ЄК Жан-Клодом Юнкером прес-конференції генсеку ООН задали питання, чи не побоюється він, що на тлі зусиль з порятунку ядерної угоди США можуть внести на розгляд ООН питання про відновлення санкцій.

“Я не очікую ніяких ініціатив у РБ ООН з санкцій найближчим часом”, — сказав Гутерреш, відповідаючи на це питання.