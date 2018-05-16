Чоловік транслював вбивство в Facebook.

31-річний Кевін Лейпер незадовго до вбивства Кевін розлучився з Христиною з-за того, що не зміг порозумітися з її дітьми.

Клоун пов’язав дітей 12,15 і 17 років на горищі і вбив на їх очах 47-річну жінку, транслюючи це в Facebook.

– Я більше не лікарняний клоун, я — кримінальний клоун. Так я стану знаменитим, – коментував Кевін.

Після того як чоловіки розправилися з загиблої, вони повідомили про подію в поліцію і вдарилися в бігу.

Кевіна знайшли в сусідньому місті, де він забрався на дах 13-поверхового будинку і почав стріляти в повітря, погрожуючи зістрибнути.

Після тривалого протистояння, в ході якого Лейпер опинився під прицілом снайперів з сусідніх будівель, чоловік все ж здався.

Лейпер виступав у лікарнях для хворих дітей. У 2011 році він був визнаний кращим клоуном у Бенілюксі — Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі — за незабутнє враження, яке він справив на публіку. Крім того, він брав участь в шоу В Бельгії є таланти.