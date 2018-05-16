ТЕЛЬ-АВІВ, 16 травня — . Ізраїльський танк обстріляв позиції палестинських бойовиків у відповідь на вогонь з сектора Газа, повідомила прес-служба армії Ізраїлю.

© Столкновения в секторі Газа: діти і “війна у виховних цілях”З боку ізраїльтян втрат немає, про результати повторного вогню інформації поки не надходило.

“У відповідь на вогонь з Гази в напрямку сил Армії оборони Ізраїлю війська, задіявши танк, атакували військовий пост, що належить терористичної організації ХАМАС”, — сказано в прес-релізі.

Перестрілка сталася в північній частині анклаву, уточнюється в повідомленні. Ізраїльські військові зберігають посилена присутність на кордонах сектора Газа у зв’язку з масовими палестинськими протестами, триваючими другий місяць поспіль.