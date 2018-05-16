МОСКВА, 16 травня — . МЗС Люксембургу викликав посла Ізраїлю в зв’язку з “неприпустимими актами насильства” в секторі Газа, стосовно яких влада країни вимагають провести міжнародне розслідування. © Столкновения в секторі Газа: діти і “війна у виховних цілях”

“Люксембург рішуче засуджує непропорційне застосування сили проти мирних жителів і вимагає провести незалежне міжнародне розслідування. Необхідно зробити все, щоб уникнути нових проявів насильства”, — йдеться в комюніке відомства.

Акції протесту пройшли в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. Кількість загиблих у зіткненнях з ізраїльськими військами на кордонах сектора Газа палестинців зросло до 61. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур.