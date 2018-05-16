АНКАРА, 16 травня — . Президент Туреччини Тайіп Ердоган обговорив по телефону з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Ірану Хасаном Роухани зіткнення в секторі Газу і скликається Анкарою у цьому зв’язку надзвичайний саміт Організації ісламського співробітництва (ОІВ) в Стамбулі, повідомив джерело в адміністрації турецького лідера в середу. Олексій ДружининИстория не пробачить США і Ізраїль, заявив Ердоган

“Наш президент провів телефонні переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель. Ердоган поінформував її про надзвичайному саміті ОІВ, який відбудеться в Стамбулі в п’ятницю у зв’язку з ескалацією насильства в секторі Газа. У ході бесіди було підкреслено, що світове співтовариство не повинно залишатися байдужим до порушень прав палестинців”, — повідомило джерело.

Після цього Ердоган переговорив по телефону з Роухани, в ході обидва лідери зійшлися на думці, що майбутній саміт ОІВ важливий для демонстрації позиції мусульманських країн у зв’язку з ситуацією в секторі Газа, додало джерело.

Раніше президент Туреччини обговорив реакцію на зіткнення в секторі Газа з головами Палестини, Йорданії, Малайзії, Кувейту, Саудівської Аравії, Катару. Індонезії і Судану.

Акції протесту почалися в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними, в сутичках загинула 61 палестинець. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур

Ердоган назвав дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом. Він оголосив у Туреччині триденний траур за загиблими в секторі Газа, а також про рішення відкликати для консультацій турецьких послів у США та Ізраїлі. МЗС Туреччини запропонував послу Ізраїлю покинути країну.