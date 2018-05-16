С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 травня — . Рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у переважній більшості випадків не суперечать Конституції РФ, заявив заступник голови Конституційного суду РФ Сергій Маврін. Олексій ДаничевМедведев оцінив якість міжнародного правосуддя

“В переважній більшості випадків зіткнення нашого національного права з винесеними Страсбурзьким судом рішеннями про якому-небудь конфлікті між ними говорити не доводиться, оскільки Європейська конвенція і Конституція (РФ – ред.) мають як мінімум єдиної генетичної природою”, — сказав Маврін на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

Агентство медіагрупи “Росія сьогодні” виступає офіційним інформаційним агентством Петербурзького міжнародного юридичного форуму-2018.