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У Конституційному суді оцінили рішення ЄСПЛ у справах, пов’язаних з Росією

16.05.2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 травня — . Рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у переважній більшості випадків не суперечать Конституції РФ, заявив заступник голови Конституційного суду РФ Сергій Маврін.Дмитрий Медведев во время выступления на пленарном заседании Будущее юридической профессии VIII Петербургского международного юридического форума. 16 мая 2018 Олексій ДаничевМедведев оцінив якість міжнародного правосуддя

“В переважній більшості випадків зіткнення нашого національного права з винесеними Страсбурзьким судом рішеннями про якому-небудь конфлікті між ними говорити не доводиться, оскільки Європейська конвенція і Конституція (РФ – ред.) мають як мінімум єдиної генетичної природою”, — сказав Маврін на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

Агентство медіагрупи “Росія сьогодні” виступає офіційним інформаційним агентством Петербурзького міжнародного юридичного форуму-2018.

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