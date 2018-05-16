МОСКВА, 16 травня — . Рада Європи розмістив сповіщення про затримання керівника порталу Україна Кирила Вишинського на своїй платформі захисту журналістів.

© Фото : сторінка Кирила Вишинського у FacebookМИА “Росія сьогодні” запустило в соцмережах акцію в підтримку ВышинскогоОписание ситуації Вишинського з’явилося на порталі.

Про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського стало відомо у вівторок. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. Адвокат Вишинського раніше повідомив , що українські власті почали етапування Вишинського із Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу. У Херсоні розташований офіс української прокуратури “автономної республіки Крим”, яка веде справу Вишинського.

Платформа Ради Європи дозволяє партнерським організаціям, що працюють в сфері захисту свободи ЗМІ, сповіщати Ради Європи про тих випадках, коли журналісти або організації ЗМІ піддаються небезпеці або ж коли свобода ЗМІ перебуває під загрозою, що дає можливість швидко поширити інформацію про таких ситуаціях, а також отримати реакцію країни-члена, щодо якого випускається оповіщення.