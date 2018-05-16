Відкликали послів з Румунії, Чехії, Угорщині і Австрії.

Палестина відкликала своїх послів в чотирьох європейських країнах у знак протесту проти участі дипломатів цих країн у церемонії відкриття посольства США в Єрусалимі.

Палестинське міністерство відкликало послів в Румунії, Чехії, Угорщини та Австрії для проведення консультацій.

Палестинці заявили, що вони вважають участь дипломатів європейських країн у відкритті посольства США “серйозним порушенням міжнародного права”.

Європейський Союз офіційно висловився проти перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Але чотири європейські країни порушили політику ЄС і взяли участь у церемонії.

Нагадаємо, в результаті заворушень на адміністративному кордоні Сектора Газа загинули 58 палестинців, 2700 – отримали поранення і травми.

14 травня в Єрусалимі офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.