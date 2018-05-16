СІМФЕРОПОЛЬ, 16 травня — . У той час як Росія збудувала унікальний міст через Керченську протоку, на Україні завершення будівництва переходу через Дніпро чекають вже 25 років, заявив глава Криму Сергій Аксьонов.

© РИА Новини / Олексій Мальгавко”Підірвати міст Путіна”. Американське ЗМІ закликає до бомбардувань КрымаПрезидент України Петро Порошенко, коментуючи закінчення будівництва автодорожньої частини Кримського моста, в черговий раз звинуватив Росію у “нехтуванні міжнародним правом”.

“За переживаннями з приводу будівництва Кримського моста Порошенко, мабуть, забув про один знаменний для своєї країни ювілей: 25 років тому (19 квітня 1993 року. — Прим. ред.) Київська міська рада затвердила проект будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро довжиною сім з половиною кілометрів. Міст досі не збудовано”, — написав Аксьонов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Порошенко не міркувати про дотримання міжнародного права.

Відкриття автомобільного руху по Кримському мосту© РИА Новини / Григорій СысоевВо вівторок відбулося відкриття автомобільного руху по мосту, що з’єднує Крим і Краснодарський край. Це найдовший міст в Росії, його довжина становить 19 кілометрів. Григорій СысоевВо вівторок відбулося відкриття автомобільного руху по мосту, що з’єднує Крим і Краснодарський край. Це найдовший міст в Росії, його довжина становить 19 кілометрів. Григорій СысоевНачало руху автомобілів по мосту спочатку було заплановано на грудень 2018 року, однак будівельники завершили роботи раніше, тому автомобільний рух по мосту через Керченську протоку буде запущено 16 травня. Григорій СысоевНачало руху автомобілів по мосту спочатку було заплановано на грудень 2018 року, однак будівельники завершили роботи раніше, тому автомобільний рух по мосту через Керченську протоку буде запущено 16 травня. Григорій СысоевВ Керчі 13 травня було запущено рух на новому шляхопроводі, який пов’язав мікрорайон Аршинцево і центр міста без перетину автоподхода до мосту. Григорій СысоевВ Керчі 13 травня було запущено рух на новому шляхопроводі, який пов’язав мікрорайон Аршинцево і центр міста без перетину автоподхода до мосту. Григорій СысоевПрезидент за кермом КамАЗа очолив колону з трьох десятків вантажівок, які зазнали міст на міцність. Шлях колони від Краснодарського краю до Керчі зайняв 16 хвилин. Григорій СысоевПрезидент за кермом КамАЗа очолив колону з трьох десятків вантажівок, які зазнали міст на міцність. Шлях колони від Краснодарського краю до Керчі зайняв 16 хвилин. Григорій СысоевГлава держави високо оцінив роботу, проведену будівельниками та інженерами, і похвалив якість дорожнього покриття мосту. Президент зазначив, що не сумнівається в тому, що вдасться вчасно запустити також вантажну частину і завершити будівництво залізничної частини мосту. Григорій СысоевГлава держави високо оцінив роботу, проведену будівельниками та інженерами, і похвалив якість дорожнього покриття мосту. Президент зазначив, що не сумнівається в тому, що вдасться вчасно запустити також вантажну частину і завершити будівництво залізничної частини мосту. Григорій СысоевВ рік по мосту зможуть проїхати 14 мільйонів осіб і може бути перевезено понад 13 мільйонів тонн вантажів. “Це величезна інфраструктурна будівництво, має велике значення для розвитку не тільки Криму і Севастополя, але і всього півдня Росії”, – зазначив президент. Григорій СысоевВ рік по мосту зможуть проїхати 14 мільйонів осіб і може бути перевезено понад 13 мільйонів тонн вантажів. “Це величезна інфраструктурна будівництво, має велике значення для розвитку не тільки Криму і Севастополя, але і всього півдня Росії”, – зазначив президент. Григорій СысоевАвтомобильная частина Кримського моста обладнана 60 дорожніми знаками. Дозволена швидкість руху тут — 90 км/год. © РИА Новини / Григорій СысоевАвтомобильная частина Кримського моста обладнана 60 дорожніми знаками. Дозволена швидкість руху тут — 90 км/год.© РИА Новини / Григорій СысоевПервыми по мосту 16 травня проїдуть жителі Криму і Кубані. Проїзд для легкового транспорту та пасажирських автобусів відкриють одночасно з двох берегів Керченської протоки — по дві смуги в кожну сторону. Григорій СысоевПервыми по мосту 16 травня проїдуть жителі Криму і Кубані. Проїзд для легкового транспорту та пасажирських автобусів відкриють одночасно з двох берегів Керченської протоки — по дві смуги в кожну сторону. /

“За чотири роки наша країна, яку він називає “окупант”, побудувала в Криму унікальний міст, сучасний аеропорт, енергетичний міст, магістральний газопровід, нові школи та дитячі садки, добудовує нові електростанції, будує автобан, модернізує промисловість, енергетику, сільське господарство, соціальну інфраструктуру”, — підкреслив Аксьонов.

Кримський міст

© . Олена Лазаренко”І ось він є”: проїхали по Кримському мосту поділилися впечатлениямиМост в Крим з Краснодарського краю — найбільший в Європі, його довжина 19 кілометрів. У вівторок Володимир Путін відкрив автомобільну частину мосту, доїхавши за кермом КамАЗа з Тамані до Керчі майже за чверть години.

Початок руху автомобілів спочатку планували на грудень 2018 року, але роботи завершили з випередженням.

Зараз в’їзд на міст дозволений легковим машинам і пасажирським автобусам. Рух вантажівок запустять в жовтні, поїздів — в кінці 2019 року.

По мосту, яка має дві смуги в кожному напрямку, можна їхати зі швидкістю до 90 кілометрів на годину, зупинки заборонені.

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