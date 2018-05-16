КАЇР, 16 травня — , Маргарита Кислова. Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі розпорядився помилувати з нагоди Рамадану 300 молодих ув’язнених, повідомляє сайт газети “Аль-Ватан”. © AFP 2018 / Mohamed El-Shahed В Єгипті організовують свято молодого місяця Рамадану

Президент дав відповідне доручення главі МВС країни в ході молодіжного форуму, уточнюється в повідомленні.

“Сподіваюся, ці молоді люди зможуть зустріти Рамадан уже з родиною”, — сказав єгипетський лідер, слова якого наводить газета.

ЗМІ повідомляють, що у числі помилуваних знаходяться, в основному, засуджені за участь у заворушеннях в ході різних несанкціонованих акцій протесту.