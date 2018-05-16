ПЕКІН, 16 травня — . Китай, Іран, Панама і спеціальний адміністративний район КНР Гонконг підписали спільний звіт з розслідування аварії іранського танкера Sanchi біля східного узбережжя КНР в січні цього року, при цьому сторони не зійшлися в тому, що послужило причиною цього великого інциденту, йдеться в заяві Міністерства транспорту Китаю в середу.

© REUTERS / china’s Ministry of TransportНа нафтовому танкері у берегів Китаю пролунав взрывПеревозивший 136 тисяч тонн газового конденсату танкер Sanchi, що належить іранської компанії і йшов під панамським прапором, зіткнувся з гонконгським суховантажем CF Crystal біля східного узбережжя Китаю ввечері 6 січня. Через тиждень, 14 січня, танкер після чергового вибуху на борту затонув. Після краху в Східно-Китайському морі утворилися масляні плями, які, за оцінками екологів, можуть завдати істотної шкоди морській екосистемі в цьому районі.

“Нещодавно Китай, Іран, Панама і Гонконг підписали спільний звіт за підсумками розслідування про зіткнення гонконгського суховантажу CF Crystal та іранського танкера Sanchi, китайська сторона, як країна, що відповідає за проведення розслідування, 11 травня передала Міжнародної морської організації (ІМО) звіт і опублікувала його на офіційному сайті організації”, — йдеться в заяві.

© REUTERS / japan’s 10th Regional Coast GuardПосле аварії танкера біля берегів Китаю утворилося велике масляне пятноОтмечается, що “китайський уряд відразу після інциденту виявило велику увагу до цієї події, оперативно було організовано пошуково-рятувальна операція, а також вжиті необхідні дії по контролю і профілактиці забруднення води, в той же час у відповідності з нормами ІМО було розпочато розслідування спільною групою представників всіх чотирьох країн”.

“У ході формування звіту сторони досягли повного консенсусу щодо місця і часу події, стану суден та їх екіпажів, інформації про судноплавних компаніях, характеристики вантажів, однак сторони розійшлися в думці про причини інциденту”, — повідомило відомство.

“Китайські і гонконгські слідчі вважають, що за 18 хвилин до того, як шляху судів повинні були перетнутися, танкер Sanchi не поступився дорогою суховантажу, це рішення і дії екіпажу і призвели до зіткнення”, — наголошується в заяві.

Пожежа на морі: гігантська пляма палаючої нафти зняли на видеоПри цьому також повідомляється, що “панамські і іранські слідчі, у свою чергу, впевнені, що причиною зіткнення двох суден стали дії саме суховантажу CF Crystal, так як за 15 хвилин до аварії він змінив свій маршрут і злегка повернув вправо”.

Відзначається, що екіпажі обох суден не змогли правильно оцінити ситуацію, зробити необхідні висновки та зробити належні дії для того, щоб уникнути зіткнення.

Міністерство транспорту Китаю підкреслило, що розслідування було об’єктивним, правомірним, заснованим на фактах, чесним і прозорим.