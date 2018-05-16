Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №8296 “щодо створення економічних умов для посилення захисту прав дітей на належне утримання”. На всі обговорення і голосування депутати витратили рівно 10 хвилин.

У залі не знайшлося жодного депутата, який проголосував би проти норм проекту. Хоча деякі з них вельми сумнівні і вплинуть не тільки на недобросовісних батьків, але і на всіх без винятку українців. Причому прорахувати глибину і наслідки цього вплив досить складно.

Законопроект №8296 за скороченою процедурою підготують до другого читання, додавши в нього норми альтернативного документа №8296-1. І, судячи з одностайності нардепів, приймуть у другому читанні найближчим часом. UBR.ua розбирався, до чого готуватися українцям після прийняття головного дитячого закону країни.

Порахують всі

Одне з ключових нововведень законопроекту – визначення розміру аліментів, які належить виплачувати покинутим дітям. Депутати не стали змінювати розмір гарантованих виплат, залишивши їх на рівні 50% від прожиткового мінімуму. Але ввели поняття «рекомендованих аліментів», який прирівняли до 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (на дітей до 6 років виплати складуть 1492 грн., для підлітків — 1860 грн. за сьогоднішніми нормами).

При цьому суд, визначаючи розмір аліментів, більше не повинен обмежуватися лише офіційними даними про доходи горе-батьків. Якщо витрати останнього будуть перевищувати розмір підтвердженого доходу, служителі феміди можуть присуджувати скільки завгодно високі виплати на свій розсуд, а також з урахуванням обгрунтованих побажань законного опікуна.

Приміром, той може пояснити бажаний розмір аліментів особливостями та додатковими потребами дитини. Причому закон не обмежує фантазію батьків у цьому питанні одними лише медичними показаннями. У хід можна буде пускати, наприклад, потреба у спеціальній освіті для розвитку талантів малюка. Головне, щоб усі ці витрати стимулювали його «гармонійний розвиток». До того ж закон встановлює вимогу обов’язкової індексації виплат — або за домовленістю між батьками, або у примусовому порядку через суд.

Суд при цьому отримає право зібрати повну інформацію про майновий стан втік батьків. Машини, квартири, в тому числі орендовані, вартістю понад 50 прожиткових мінімумів можна буде враховувати при визначенні розміру виплат. На додачу до цього, дозволять використовувати всю повноту інформації про кошти на рахунках.

Найстрашніший реєстру

Причому заховати бариші, розіпхавши їх за рахунками десятка банків, більше не вийде. «Дитячий закон» зобов’язує Нацбанк у тримісячний термін підготувати всю нормативку, а через півроку після прийняття закону запустити в експлуатацію реєстр всіх без винятку рахунків українців.

У ньому зібрані дані про залишки на рахунках, рух коштів по них в прив’язці до кожної людини – незалежно від того, чи він є боржником по аліментах, і без обмеження сум на рахунку. Саме ця норма викликає найбільші побоювання і несе суттєві ризики. Адже під благим приводом боротьби за права дітей НБУ наділять правом повного доступу до залишків і без того сильно схудла банківської таємниці.

А з часом дані монстроподобного реєстру зможуть використовувати не тільки для боротьби зі злісними неплатниками аліментів. Доступ до неї напевно отримають й інші держоргани.

Примітно, що автори обох законопроектів, вносячи відповідні зміни в закон «Про національний банк», не вважали за потрібне прописати хоч які-небудь обмеження для регулятора. Всі правила створення реєстру, його ведення та доступу до нього третіх осіб пропише сам Нацбанк.

Аліментників захистять

Базовий законопроект №8296 переслідує одну єдину мету – змусити горе-батьків заплатити дітям. Заходів для цього прописали чимало. Тут і заборону на відчуження майна (причому, що дуже важливо, не тільки аліментників, але і всіх осіб, внесених до реєстру боржників), кримінальна відповідальність за ухиляння від примусових робіт, табу на зайняття посади в держапараті і маса інших ініціатив.

Автор альтернативного проекту, Семенуха Роман, подбав не тільки про покинутих дітей та їх батьків. Але і про тих, кого прийнято вважати «поганими батьками». Щоб не залишити їх не у справ, депутат навіть залучив до написання законопроекту громадську організацію «Батько має право».

Причому, схоже, запропоновані їм норми багато в чому будуть враховані у фінальній версії «дитячого закону». Серед таких, наприклад:

— Відповідальність для опікуна, який перешкоджає законним побачень дитини з другим з батьків (штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів);

— Право органів опіки здійснювати контроль за цільовим використанням виплачених аліментів шляхом проведення виїзних перевірок не рідше одного разу на 3 місяці;

При цьому перевіряючі можуть вимагати від батьків документальне підтвердження всіх витрат на дитину, сума яких перевищує 0,1 прожиткового мінімуму. А перевірку зможе ініціювати сам платник аліментів, подавши відповідну заяву. У такому разі йому дозволять бути присутньою при перевірці, а за її результатами будуть зобов’язані надати йому письмовий звіт.

— Термін «алиментной давності» обмежать 10-ма роками;

За новим законом суд зможе вимагати виплатити аліменти заднім числом. Але не більше, ніж за 10 років до звернення. Причому за платником залишать право довести, що він справно відправляв дитячі гроші дитині. І якщо сума таких платежів перевищить встановлений судом розмір, батьків звільнять від виконання зобов’язань заднім числом.

Нацбанк створить реєстр всіх банківських рахунків українців оновлено: Травень 16, 2018 автором: Redactor