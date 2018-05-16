Національний банк України прийняв рішення про зупинку банківської діяльності «Діві Банку», але при цьому установа залишить за собою юридичну особу.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що «Діві Банк» подав прохання про припинення банківської діяльності на початку травня. Припинення банківської діяльності раніше було узгоджено з акціонерами банку, при цьому було вирішено залишити юридична особа.

Акціонерами банку є Олександр Горбачевський (40% акцій), Ірина Горбачевська (25%), Сергій Горбачевський (17%), Наталія Доага (9,7%) та Ольга Бунецкая (8,3%).

Про те, що «Діві Банк» може піти з банківського ринку країни стало відомо у квітні цього року. На даний момент «Діві Банк» став шостим фінансовою установою, яка добровільно погодився здати свою ліцензію на банківську діяльність.

На початку минулого року НБУ дозволив банкам України добровільно здавати банківську ліцензію, що є самим «комфортним» виходом з ринку. У 2017 році цією функцією скористалися чотири банку.

Нагадаємо, в березні 2018 року даною функцією скористався і дочірній банк російського «ВТБ» – «БМ Банк».