БАКУ, 16 травня – . Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, глава азербайджанської делегації в ПАРЄ Самед Сеидов відкинув звинувачення в корупції, а також заявив, що санкції віддаляють Азербайджан від організації, звинуватив асамблею у подвійних стандартах.

© РИА Новини / Мурад ОруджевВ Баку заявили, що вважають невипадковою кампанію ПАРЄ проти АзербайджанаНа весняної сесії було оприлюднено доповідь незалежної групи з розслідування корупції, який підтвердив підозри щодо лобістської діяльності Азербайджану. У документі було оприлюднено список депутатів, які порушили кодекс поведінки парламентарія. Потім комітет про процедур ПАРЄ визначився в середу з покаранням депутатів, замішаних у корупційному скандалі. Комітет вирішив застосувати санкції до Педро Аграмунту (Іспанія) терміном на 10 років, а до Сезару Флорину Гранич (Румунія), Самеду Сеидову (Азербайджан) та Йорді Шукле (Іспанія) строком на два роки. Зазначені депутати не зможуть представляти асамблею або її комітети на заходах третіх сторін, а також будуть позбавлені права задавати питання виконавчому органу Ради Європи — комітет міністрів.

За словами Сеидова, санкції щодо Азербайджану є відображенням політики “подвійних стандартів”.

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоВ ПАРЄ ухвалили резолюцію, констатуючу наявність корупції в Асамблеї”Азербайджан Неодноразово стикався з такою політикою. Тому ці санкції не мають основи, це чистої води упередженість. У ПАРЄ є здорові сили, але є й ті, які виступають упереджено. Вони хочуть віддалити Азербайджан від ПАРЄ. Ці санкції служать цьому”, — сказав Сеидов.

Представник делегації Азербайджану в ПАРЄ Сахіба Гафарова раніше назвала доповідь упередженим і необ’єктивним, зазначивши, що “кожне слово повинне бути зважене, задокументовано в такому крихкому нинішньому оточенні і ситуації”. У свою чергу голова постійної делегації Азербайджану Самед Сеидов, чиє ім’я потрапило до звіту групи, заявив, що доповідь про нібито мала місце лобістської діяльності країни не відповідає дійсності, і підкреслив, що “не хоче залишатися в такому ПАРЄ”.

© , ИнфографикаПарламентская асамблея Ради Європи (ПАРЄ)