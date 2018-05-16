МОСКВА, 16 травня — . Служба безпеки України (СБУ) викликала на допит в якості свідків по справі керівника порталу Україна Кирила Вишинського 47 осіб, заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

У понеділок СБУ заявила, що у справі Вишинського свідками будуть проходити понад 20 громадян України.

“Розіслано 47 повісток”, — цитує слова Кононенко портал “Українські новини”.

За даними порталу, Кононенко уточнив, що обшуки у справі завершено, в тому числі і в київському офісі Україна.

Співробітники Служби безпеки України 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок був затриманий у Києві керівник порталу Україна Кирило Вишинський. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. СБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Лисенко і Бородіна викликали на допит в СБУ. © Фото : сторінка Кирила Вишинського у FacebookМИА “Росія сьогодні” запустило в соцмережах акцію в підтримку Вишинського

Бородін згодом вийшов на зв’язок з редакцією і повідомив, що у нього вдома багато годин велися слідчі дії. Він також зазначив, що його не затримували і не висували звинувачень.

Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

У МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило до МЗС України ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння у зв’язку з діями української влади відносно Україна в Києві. Він нагадав, що, “згідно з Гельсінським заключним актом, країни-учасниці ОБСЄ взяли на себе зобов’язання просувати умови, що дозволяють журналістам з однієї країни-учасниці вести свою професійну діяльність в іншій”. У заяві наголошується, що Дезір продовжує уважно стежити за розвитком подій навколо обшуків СБУ офісів російських ЗМІ.