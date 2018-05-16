ПРАГА, 16 травня – . Президент Мілош Земан у своїй заяві про виробництві хімзброї в Чехії навів неправдиві дані, заявив в середу журналістам за підсумками засідання глава комітету з оборони, безпеки та міжнародних справ сенату Франтішек Бублан.

© AFP 2018 / Adrian DennisЗеман заявив, що ніхто не чинив тиску по “справі Скрипаля”Земан в телевиступі 3 травня заявив, що в листопаді 2017 року в НДІ міноборони в Брно був тестований нервово-паралітична отрута, яка класифікується як А-230. Кількість виготовленого отрути було дуже малим, і після цього він був знищений. Він навів думку військової розвідки, що синтезований отруту А-230 іменується “Новачком”. Разом з тим чеська контррозвідка вважає, що отрута А-230 не називається “Новачком”, це назва отрути А-234.

“Так, як це виклав пан президент, він виклав неправдиво, тому що надані йому інформації говорили (про отравляющем речовині) трохи інакше. Там не було ніяких відмінностей, про які згадав президент”, — сказав Бублан, додавши, що очолюваний ним сенатський комітет детально ознайомився з матеріалами, наданими Земану Службою безпеки та інформації (СБИ, контррозвідка), і військовою розвідкою.

Розголошенням отриманих від спецслужб відомостей Земан, до того ж, поставив під загрозу інтереси безпеки країни, підкреслив Бублан.

© РИА Новини / Олексій ФилипповВ Міноборони Чехії розповіли про тестування “Новачка”, який брав Участь у засіданні комітету голова сенату Мілан Штех повідомив журналістам про те, що направить президенту постанову, прийняту за підсумками засідання комітету.

В англійському місті Солсбері 4 березня були отруєні засуджений за шпигунство на користь Великобританії колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Лондон стверджує, що до отруєння Скрипалів речовиною А-234 причетна російська держава, Москва це категорично заперечує.

© ИнфографикаСамые страшні отруйні речовини