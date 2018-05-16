АНКАРА, 16 травня — . Президент Туреччини Тайіп Ердоган обговорив по телефону з папою римським Франциском ескалацію напруженості в секторі Газу і скликається Анкарою у цьому зв’язку надзвичайний саміт Організації ісламського співробітництва (ОІВ) в Стамбулі, повідомив джерело в адміністрації турецького лідера в середу.

© Эрдоган обговорив з Меркель і Роухани події в Газі, повідомило джерело”Наш президент провів телефонні переговори з папою римським, обговоривши ескалацію насильства в секторі Газа. Ердоган зазначив, що нелюдські атаки на палестинських демонстрантів є ганебними, і повідомив Франциску про надзвичайному саміті ОІВ, який відбудеться в Стамбулі в п’ятницю у зв’язку з цим. У ході бесіди було підкреслено, що не можна залишатися байдужим до порушень прав палестинців”, — повідомило джерело.

За його словами, Ердоган заявив своєму співрозмовникові про неприйнятність зміни статусу Єрусалиму, який значущий для трьох світових релігій.

© РИА Новини / Григорій СысоевЛавров назвав заяви про загиблих у Газі “терористів” кощунственнымиСо свого боку, Франциск висловив глибоку скорботу з-за подій в секторі Газа, а також наголосив на необхідності збереження особливого статусу Єрусалиму і дій світового співтовариства в цьому напрямку, додало джерело.

Раніше президент Туреччини обговорив реакцію на зіткнення в секторі Газу з російським лідером Володимиром Путіним, а також з главами Палестини, Йорданії, Малайзії, Кувейту, Саудівської Аравії, Катару, Індонезії, Судану, Німеччини та Ірану.

© AFP 2018 / Mahmud НамѕЭрдоган обговорив з Путіним ситуацію в секторі Газа, повідомив источникАкции протесту почалися в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними, в сутичках загинула 61 палестинець. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур.

Ердоган назвав дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом. Він оголосив у Туреччині триденний траур за загиблими в секторі Газа, а також про рішення відкликати для консультацій турецьких послів у США та Ізраїлі. МЗС Туреччини запропонував послу Ізраїлю покинути країну.